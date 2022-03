Carburante in ascesa: ancora su benzina e diesel, forte rialzo per Gpl

Ancora più pesante il rialzo se si considera il servito: per la verde, la media arriva a quota 2,015 euro al litro.

Ancora brutte novità dai carburanti, col prezzo di benzina e diesel che continua ad aumentare tanto per il self service quanto per il servito.

In forte rialzo il Gpl

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati alle otto di ieri dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self service aumenta fino a 1,886 euro al litro (ieri era a quota 1,880), coi diversi marchi a oscillare tra 1,881 e 1,896 euro al litro (no logo 1,872). Il prezzo medio praticato del diesel self sale a 1,760 euro al litro (ieri 1,754) con le compagnie comprese tra 1,759 e 1,768 euro al litro (no logo 1,753).

Per quel che riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio praticato arriva a 2,015 euro al litro (ieri 2,012) con gli impianti colorati che esibiscono prezzi medi praticati tra 1,957 e 2,095 euro al litro (no logo 1,919). La media del diesel servito sale a quota 1,895 euro al litro (ieri 1,891) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati che vanno da 1,836 a 1,959 euro al litro (no logo 1,801).

I prezzi praticati del Gpl, per i quali bisogna registrare un forte aumento nei distributori Eni, partono da 0,821 e arrivano a 0,835 euro al litro (no logo 0,816). In conclusione, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,749 e 1,882 euro (no logo 1,778), con il valore massimo in crescita.