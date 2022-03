In rete sta girando il filmato simbolico di un uomo che si trova in piazza a Kherson con le bandiere ucraine di fronte ai mezzi russi

Mentre l’esercito russo ha comunicato di aver conquistato Kherson, città ucraina di una certa rilevanza strategica, Kiev ha smentito la cosa e afferma che si sta ancora proseguendo nella battaglia. Simbolico un filmato diffuso in queste ore sul web, in cui si vede un civile in piazza che agita le bandiere ucraine di fronte a mezzi blindati della Russia.

L’esercito russo è comunque in città con i mezzi armati, come si può vedere dai video dei residenti. Nel filmato si vede il civile ucraino che sventola la bandiera dell’Ucraina di fronte ai mezzi blindati russi.

L’invasione è avvenuta ieri mattina, riuscendo a raggiungere la piazza centrale della città. Durante la notte, però, si è combattuto in diverse zone, e hanno lanciato razzi. I militari russi sono paracadutisti. Si tratta di soldati scelti, che devono rimuovere i luoghi in cui si concentra la resistenza con l’uso delle armi. Kherson è strategica perché è un punto di incontro dell’offensiva che mira a raggiungere Odessa, capitale ucraina che si affaccia sul Mar Nero.

The video is from Kherson. A man is standing in front of the Russian tanks with the Ukrainian flag. pic.twitter.com/80gv1UDffx

