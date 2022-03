Meteo OGGI venerdì 4 marzo | cieli coperti

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 4 marzo . Al nord cieli con addensamenti in aumento. Al centro cieli coperti e piogge. Al sud coperto e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 4 marzo.

Nord:

Locali addensamenti compatti a ridosso dei rilievi prealpini ed appenninici settentrionali, con deboli nevicate oltre i 1000 metri; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo in generale molto nuvoloso con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate sulle aree interne oltre gli 800 – 1000 metri. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali tirreniche peninsulari.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi al mattino e diffusi dal pomeriggio, e nevicate lungo le aree appenniniche oltre i 1000 metri.

Temperature:

Minime in aumento su Emilia-romagna, centro-sud peninsulare e Sicilia, in diminuzione su alpi e prealpi, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento sulle due isole maggiori, stazionarie o in lieve aumento sulle restanti regioni tirreniche, in diminuzione su Piemonte, Valle d’aosta, aree alpine e prealpine ed aree appenniniche centrosettentrionali, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi dal tardo mattino dai quadranti orientali ed a rinforzarsi dalla sera sul settore adriatico.

Mari:

Da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e ionio; poco mossi i restanti mari.