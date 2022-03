Meteo OGGI giovedì 3 marzo | cieli coperti

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 3 marzo . Al nord cieli con addensamenti in aumento. Al centro cieli coperti. Al sud coperto e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 3 marzo.

Nord:

Molte nubi, anche compatte su basso Piemonte, Liguria e rilievi emiliano-romagnoli con sporadici piovaschi sul settore ligure; sul resto del nord cielo inizialmente sereno, ma con copertura in aumento nel pomeriggio sui rilievi del triveneto ed in estensione nella sera alle rimanenti aree delle regioni orientali ed Emilia-romagna, nonché alla Lombardia; da fine giornata attese deboli nevicate sui rilievi orientali oltre i sulle oltre i 600-700 metri.

Centro e Sardegna:

Molto nuvoloso su Sardegna, Toscana ed Umbria con deboli piogge sulle relative regioni tirreniche, anche a carattere di rovescio o temporale sull’isola, ma con fenomenologia in graduale esaurimento dal tardo pomeriggio e parziali aperture serali sulla Sardegna settentrionale; sul resto del centro iniziale estesa ma innocua nuvolosità medio-alta, seguita dal pomeriggio da spazi sempre più soleggiati.

Sud e Sicilia:

Copertura via via sempre più consistente sulle regioni tirreniche, Sicilia compresa, con lievi piovaschi pomeridiani su settore centroccidentale dell’isola e occasionalmente in serata anche sulle aree costiere tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria; sul restante meridione spesse ma innocue velature, seguite da schiarite serali su Molise e Puglia centrosettentrionale.

Temperature:

Minime in calo sul Salento; senza variazioni di rilievo sul restante territorio pugliese, coste pugliese, rilievi campani, Basilicata e Calabria ioniche; in aumento sul resto del paese, più deciso su alpi e Sardegna; massime in flessione su Piemonte sudorientale, pianura emiliano-romagnola, coste toscane ed alto Lazio; in rialzo sul resto del Piemonte, pianure veneta e friulana, regioni centrali adriatiche, sud peninsulare e sulla Sicilia centrosettentrionale; pressoché stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli dai quadranti meridionali sulle regioni tirreniche; deboli occidentali sulla Puglia, tendenti a disposi da sud dalla sera; deboli di direzione variabile sul restante territorio.

Mari:

Da mossi a molto mossi basso adriatico e ionio, con moto ondoso in lenta diminuzione; poco mossi tirreno ed adriatico centrosettentrionali; da poco mossi a mossi i restanti bacini.