Meteo OGGI mercoledì 2 marzo | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 2 marzo . Al nord cieli con addensamenti in aumento. Al centro bel tempo generale. Al sud coperto e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 2 marzo.

Nord:

Cielo inizialmente sereno, con innocua nuvolosità in aumento da metà giornata su Liguria, Piemonte e Valle d’aosta e in lenta temporanea estensione verso est durante la serata.

Centro e Sardegna:

Cielo inizialmente sereno, con nubi in aumento durante la mattina sulla Sardegna e in serata su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare con sporadici fenomeni fino la tarda mattina su Molise, Puglia, Calabria ionica e Sicilia tirrenica, in miglioramento pomeridiano e locali addensamenti serali solo su Calabria tirrenica e sud Puglia; parzialmente nuvoloso al mattino su Campania e Basilicata e tendente a gradualmente sereno da metà giornata.

Temperature:

Minime in calo su est e nord Sardegna, pianura padana e coste dell’alto adriatico, Toscana, nord Marche, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia orientale, in aumento su Puglia, Molise, settore alpino e prealpino e appennino emiliano; massime stazionarie su Sicilia, Calabria tirrenica e settori centro-meridionali di Veneto e Friuli-venezia giulia, in generale aumento sul resto d’Italia.

Venti:

Moderati settentrionali al sud e Sicilia, con rinforzi su Puglia e Calabria ionica ma in generale attenuazione da nord dal pomeriggio; deboli settentrionali su Sardegna e centro peninsulare con rinforzi fino la tarda mattina su coste marchigiane e abruzzesi; deboli variabili al nord in lenta rotazione dai quadranti meridionali sulla Liguria.

Mari:

Molto mossi basso adriatico, ionio, tirreno meridionale e stretto di Sicilia, anche localmente agitato lo ionio meridionale, a largo, fino metà giornata, con moto ondoso in generale diminuzione salvo che sullo ionio a largo; poco mossi mar ligure e alto tirreno con moto ondoso in nuovo aumento serale sul mar ligure; mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione su tirreno centrale e alto adriatico.