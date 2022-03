Bollettino coronavirus 4 marzo: 38.095 contagi, 210 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 marzo 2022, dichiara 38.095 nuovi casi e 210 morti

Le Regioni

In Toscana 2.751 nuovi casi, 15 decessi

I ricoverati sono 783 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (6 in meno). In Toscana sono 2.751 i nuovi casi Covid (955 confermati con tampone molecolare e 1.796 da test rapido antigenico), che portano il totale a 866.985 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 832.696 (96% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.032 tamponi molecolari e 17.418 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 5.238 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 25.192, -3,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 783 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (6 in meno). Si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un’età media di 86,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.751 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In Emilia Romagna 2.162 nuovi casi e 22 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.194.546 casi di positività, 2.162 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.207 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.743 molecolari e 12.464 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,3 anni. Si registrano 22 decessi: 4 in provincia di Piacenza (due donne di 71 e 90 anni e due uomini di 82 e 92 anni); 2 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 84 anni e un uomo di 94 anni); 4 in provincia di Modena (due donne di 83 e 91 anni e due uomini di 76 e 98 anni); 3 in provincia di Bologna (tutte donne di 79, 84 e 96 anni); 2 in provincia di Ferrara (entrambe donne, di 86 e 90 anni); 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 73 anni); 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 84 anni); 4 in provincia di Rimini (due donne di 63 e 87 anni e due uomini di 86 e 95 anni); un uomo di 72 anni, residente fuori regione ma il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Reggio Emilia Non si registrano decessi a Parma e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.981. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.171.326 dosi; sul totale sono 3.756.715 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,5%. Le terze dosi fatte sono 2.664.335. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Piemonte, 2 decessi e quasi 1.800 nuovi contagi

L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.794 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 5,2% di 34.304 tamponi eseguiti, di cui30.491 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 989.585, di cui 81.957, 45.398 Asti, 38.338 Biella, 132.080 Cuneo, 74.918 Novara, 526.140 Torino, 35.152 Vercelli, 35.465 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.854 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.283 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 36, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 737 ( – 61 rispetto a ieri) Le persone in isolamento domiciliare sono 42.098. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.762.399 ( +34.304 rispetto a ieri). Sono 2, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.075 deceduti risultati positivi al virus, 1.752 Alessandria, 781 Asti, 499 Biella, 1.595 Cuneo, 1.048 Novara, 6.240Torino, 604 Vercelli, 422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 933.639 (+ 2290 rispetto a ieri), 77.157 Alessandria, 43.271 Asti, 36.579 Biella, 125.899 Cuneo, 72.037 Novara, 499.774 Torino, 33.119 Vercelli, 33.371 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.724 extraregione e 8.708 in fase di definizione.

Abruzzo, oggi 1.017 nuovi casi e 11 decessi

”Sono 1.017 (di età compresa tra 4 mesi e 91 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 26.8050. Dei positivi odierni, 604 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi (di età compresa tra 49 e 104 anni, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia dell’Aquila, 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2.986. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 201.019 dimessi/guariti (+499 rispetto a ieri)”. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. ”Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 64.045 (+505 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 12.564 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 312 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 63.720 (+517 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl”. ”Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.806 tamponi molecolari (2.080.266 in totale dall’inizio dell’emergenza) e .test antigenici (2.991.162). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8.50 per cento. Del totale dei casi positivi, 57.663 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+217 rispetto a ieri), 74.195 in provincia di Chieti (+308), 62.662 in provincia di Pescara (+225), 66.165 in provincia di Teramo (+238), 3.597 fuori regione (+15) e 3.768 (+12) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza”.

In aggiornamento