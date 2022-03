Il presidente della Lombardia, Fontana è positivo al Covid

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è risultato positivo al virus Covid-19.

Il controllo, effettuato come di consueto, periodicamente, ha rilevato la positività di Fontana. Questo quanto reso noto dal portavoce del governatore. Il presidente si trova quindi in isolamento nella propria abitazione, come previsto dalle norme.

Attilio Fontana non ha sintomi, sta bene e porta avanti la sua attività istituzionale da remoto. Gli appuntamenti esterni della prossima settimana sono stati rinviati, salvo la possibilità di seguirli attraverso i canali online.