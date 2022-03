Milano, in quattro circondano 21enne e la minacciano per farsi dare catenina e borsa

La giovane temeva anche di essere violentata. Tutti rintracciati e incarcerati dalle forze dell’ordine i quattro malviventi.

Ha passato dei momenti di vero terrore una ventunenne italiana quando si è vista accerchiare e minacciare da quattro malintenzionati che l’hanno successivamente derubata della catenina d’oro e della borsa. Il fatto è successo a Milano, attorno alle 2 di notte tra giovedì 3 venerdì 4 marzo, in via San Rocco nella zona di Porta Romana.

I rapinatori già noti alle forze dell’ordine

La giovane – terrorizzata anche dal timore che i rapinatori volessero violentarla – ha subito denunciato la rapina al 112. Sul luogo si è subito precipitata una macchina della polizia. La 21enne è stata tranquillizzata dalle forze dell’ordine che si sono immediatamente messe sulle tracce dei quattro criminali, un cittadino italiano e tre uomini di nazionalità marocchina residenti irregolarmente nel nostro paese, di età compresa tra i 20 e i 27 anni.

LEGGI ANCHE -> Uno Bianca, Roberto Savi chiede per la terza volta la grazia: dalla Procura arriva il no

I quattro, già conosciuti dalla polizia, di lì a poco sono stati catturati in piazza Buozzi e il maltolto recuperato. La vittima ha così potuto identificare il gruppetto di rapinatori, finiti agli arresti per rapina aggravata in concorso e trasferiti a San Vittore.