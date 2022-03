Gabriella Mura, trovata morta in casa a Bruxelles: indagini in corso

La vittima è Gabriella Mura, nipote dell’artista Elio Pulli, originaria di Sassari ma residente da tempo a Bruxelles. Non dava sue notizie da diversi giorni.

Gabriella da alcuni giorni non si faceva viva con la famiglia ma la 42enne era nota per essere uno spirito libero, ed erano abituati a non sentirla per qualche tempo. La preoccupazione ha preso il sopravvento qualche giorno fa, e i suoi familiari hanno deciso di contattare il consolato italiano a Bruxelles che come da prassi ha poi chiesto l’intervento della polizia Belga.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono andate così a bussare a casa di Gabriella e quando non hanno ottenuto risposta, hanno deciso di sfondare la porta ed hanno trovato la 42enne senza vita.

Secondo le prime informazioni, Gabriella poteva essere morta da diversi giorni, le cause del decesso sono ancora ignote, è stata disposta l’autopsia che verrà effettuata con molta probabilità, domani mattina. Al momento è stata aperta un’inchiesta per far luce su quanto accaduto a Gabriella, il suo appartamento è stato messo sotto sequestro.