16enne tenta una rapina: scappa con la bici e finisce contro l’auto della polizia

Un ragazzino di 16 anni ha tentato di rapinare due suoi coetanei ma ha concluso la sua fuga in bicicletta contro la portiera di una macchina della polizia, che poi naturalmente lo ha arrestato.

Ieri sera a Milano, nel primo pomeriggio, verso le 14.15, una coppia di ragazzini milanesi ha chiamato la centrale operativa della Questura per denunciare che erano stati avvicinati da un soggetto in passamontagna in sella ad una bici che li aveva intimati di consegnargli la borsa, altrimenti avrebbe usato contro di loro un coltellino che aveva in tasca. I due hanno opposto resistenza e il ladruncolo – anche lui italiano – ha deciso di fuggire, pedalando in folle corsa.

La fuga e lo schianto

Il 16enne è stato poi individuato dalle volanti è costretto ad una fuga ancor piu’ concitata, con una serie di zig-zag che si è poi conclusa contro la macchina della polizia, per essere precisi contro la portiera. Per questo il 16enne, illeso per l’incidente, oltre ad essere stato arrestato con l’accusa di tentata rapina, è indagato anche per danneggiamento aggravato.