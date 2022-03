Tenta ‘gioco di prestigio’ per rubare una borsa ma viene scoperto e arrestato

Un giovane di 26 anni di origini algerine, ieri sera in un ristorante a Milano, ha tentato un gioco di prestigio per rubare la borsa ad una cliente.

L’aspirante ‘prestigiatore’ è stato scoperto da un cameriere ed è stato arrestato per tentata rapina. Il fatto è accaduto ieri sera a Milano, in un ristorante in Corso Garibaldi. Secondo quanto ricostruito, ieri sera dopo le 22 il ladro si è intrufolato nel dehor del locale con la giacca in mano. Il 26enne ha lasciato cadere la propria giacca proprio sopra la borsa della signora seduta al tavolo, e l’ha poi ripresa avvolgendo all’interno il bottino.

Il furto scoperto dal cameriere

Uno dei camerieri lo ha notato e gli ha intimato di riconsegnare la borsetta che il 26enne, cercando di non dare nell’occhio, ha lasciato cascare per poi scappare. Quindi l’inseguimento, una colluttazione con il dipendente del ristorante e infine l’intervento della polizia e l’arresto.