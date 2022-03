Tragico scontro sulla statale, due fidanzati perdono la vita: avevano 29 e 28 anni

Fabio e Annalisa, fidanzati, erano su una Mini Cooper che si è scontrata contro una Seat Ibiza guidata da un 27enne, gravissimo in ospedale

Terribile incidente sulla Ginosa-Laterza, in provincia di Taranto. Una giovane coppia ha perso la vita sulla statale 580. Si tratta di Fabio Lippolis, 29 anni, di Ginosa (Taranto) e Annalisa Guida, 28 anni di Laterza (Taranto). I due fidanzati erano a bordo di una Mini Cooper, che per ragioni attualmente da chiarire, si è scontrata con una Seat Ibiza guidata dal 27enne di Laterza Giuseppe Falcone, finito in ospedale in gravi condizioni al Santissima Annunziata, a Taranto.

Annalisa era rientrata da poco tempo a Laterza, dopo aver fatto un’esperienza di lavoro come consulente finanziario a Milano. La ragazza era in viaggio con il fidanzato, Fabio, che lavorava come consulente di credito in una banca della Compass.

È da chiarire la dinamica del sinistro su cui si stanno svolgendo degli accertamenti. L’incidente è occorso il 4 marzo scorso. Dopo lo scontro fatale, il traffico ha subìto un’interruzione di diverse ore per rimettere tutto in sicurezza e per rimuovere i rottami dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri, per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.