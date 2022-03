Morte Lucia Raso, arriva la svolta: indagato il fidanzato Christian Treo

Lucia Raso morì a Landshut, in Germania, nel novembre del 2020 precipitando dalla finestra dell’appartamento del suo ragazzo. A quasi due anni dalla sua morte, sul registro degli indagati finisce il nome di Christian Treo, 37 anni.

Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Raso, la 36enne di Verona che nel novembre del 2020 morì cadendo dalla finestra dell’appartamento del suo ragazzo, Christian Treo, a Landshut, in Germania.

Indagato il fidanzato

Oggi, a poco più di due anni dalla morte di Lucia, a finire nel registro degli indagati è proprio il fidanzato. Christian Treo, 37 anni, dovrà rispondere di omicidio volontario. Il 37enne, che si era trasferito in Germania per lavoro, ha sempre detto di essere innocente e di aver visto la ragazza cadere da sola dalla finestra del suo appartamento. «È stato un tragico incidente: lei è scivolata» dichiarò Treo inizialmente. Il racconto fatto da Treo non hai mai del tutto convinto i genitori della vittima perché ricco di contraddizioni. L’uomo aveva raccontato che che Lucia Raso quella tragica sera era ubriaca, ma gli esami tossicologici hanno smentito quanto riferito da Treo.

Nell’appartamento in cui Lucia Raso è morta, erano presenti anche altre due persone, Alessandro e Francesco, due camerieri colleghi del 37enne. Il PM, Stefano Aresu, però, avrebbe raccolto gravi indizi solo sul 37enne. Indizi che al momento non sono stati resti noti.

La reazione della famiglia Raso

«Avevo capito subito che c’era qualcosa di strano nella morte di mia figlia» confida Xenia Maria Sonato. E su Christian Treo afferma: «Avrebbe dovuto trovare un modo per avvisarci. E lui, invece, ha telefonato ai suoi genitori che si sono precipitati in Germania. Ma sarebbe toccato a noi correre a Landshut». La madre di Lucia, infatti, racconta che il 37enne non abbia avvisato immediatamente la famiglia Raso della morte della figlia. La notizia a loro sarebbe arrivata solo 20 ore dopo. «Io non l’ho mai accusato apertamente di averla uccisa. – continua la signora Xenia – ma non riesco a credere che Lucia si sia lasciata cadere nel vuoto».