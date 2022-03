Meteo DOMANI lunedì 7 marzo | nuvole al sud

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 7 marzo . Al nord cieli con addensamenti in aumento. Al centro cieli coperti. Al sud coperto e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 7 marzo.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna:

Cielo da parzialmente a molto nuvoloso con piogge sparse e deboli nevicate sulle aree interne adriatiche, in generale al di sopra dei 400 metri, in generale diradamento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo da parzialmente a molto nuvoloso con piogge sparse e locali nevicate, in generale al di sopra dei 700 metri, in attenuazione serale.

Temperature:

Minime in lieve aumento sulle regioni centrali peninsulari, in diminuzione su Valle d’aosta, Piemonte e Liguria occidentali e Lombardia centrosettentrionale, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Liguria e Toscana, in diminuzione sulla Sicilia e stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali sulle coste adriatiche ed al centro-sud peninsulare, con rinforzi serali lungo le coste centromeridionali adriatiche; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Poco mosso il mar ligure; mossi i restanti mari.