Meteo OGGI martedì 8 marzo | maltempo al sud

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 8 marzo . Al nord cieli con addensamenti e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud coperto e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 8 marzo.

Nord:

Molte nubi al mattino su Liguria ed aree alpine e prealpine centroccidentali con qualche fiocco di neve su quest’ultime oltre i 400 500 metri, mentre locali rovesci interesseranno il settore ligure; dal pomeriggio è atteso un deciso miglioramento con esaurimento dei fenomeni ed ampi rasserenamenti, salvo residui annuvolamenti fino a termine giornata su Piemonte occidentale e ponente ligure. Sul resto del nord spesse ma innocue velature, seguite poi dal pomeriggio da un cielo terso.

Centro e Sardegna:

All’inizio molte nubi sulle regioni adriatiche, Umbria, Lazio centromeridionale e Sardegna con deboli precipitazioni su Marche meridionali ed Abruzzo, nevose oltre i 300 metri; seguiranno ampie e decise schiarite nel pomeriggio, eccezion fatta per basso Lazio, settore meridionale marchigiano e per quello abruzzese. Sulla Toscana e restante territorio laziale innocua ed estesa nuvolosità alta e sottile, in graduale dissolvimento nel pomeriggio con cielo via via sempre più sereno.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare a tratti intensa con lievi precipitazioni su Molise, Campania centrorientale, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica, anche nevose oltre i 300-400 metri sulle relative zone molisane e lucane, ed oltre i 600-700 metri sulle restanti aree; dal tardo pomeriggio attesa una attenuazione della fenomenologia con parziali aperture, salvo persistenze sul Molise. sul resto del meridione cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma con nubi in intensificazione serale sulle aree tirreniche campane.

Temperature:

Minime in calo sulle regioni centromeridionali adriatiche, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Campania e su gran parte della Basilicata; in rialzo sulle alpi centroccidentali, coste venete e Romagna; senza variazioni di rilievo sul resto d’’Italia; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria centroccidentale, ovest Lombardia, regioni centromeridionali adriatiche, Umbria meridionale, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia centrorientale; pressoché stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti dai quadranti settentrionali su coste romagnole e regioni centromeridionali, in attenuazione tra pomeriggio e sera al centro; deboli settentrionali sulla Liguria e variabili sul resto del nord.

Mari:

Molto mossi adriatico e tirreno centromeridionali, nonché l’alto ionio; da poco mossi a mossi al largo il restante adriatico ed il mar ligure; da mossi a molto mossi i rimanenti bacini.