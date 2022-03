Meteo DOMANI mercoledì 9 marzo | cieli sereni

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 9 marzo . Al nord cieli sereni. Al centro bel tempo. Al sud coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 9 marzo.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna:

Residui addensamenti compatti sull’Abruzzo, con deboli nevicate oltre i 700 metri, in attenuazione dal tardo mattino; bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo parzialmente nuvoloso, con deboli piogge sparse sulle regioni ioniche.

Temperature:

Minime in diminuzione in pianura padana, Lazio, Sardegna e regioni meridionali tirreniche, in aumento su alpi, prealpi ed appennino settentrionale, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Sicilia, Calabria ionica e Sardegna meridionale, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti dai quadranti orientali al sud, con rinforzi di burrasca su Puglia salentina, Calabria e Sicilia ioniche; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio; molto mossi stretto di Sicilia e tirreno meridionale; da mossi a molto mossi il restante tirreno e l’adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.