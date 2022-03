Meteo OGGI giovedì 10 marzo | cieli sereni

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 10 marzo . Al nord cieli sereni. Al centro bel tempo. Al sud prevalentemente sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 10 marzo.

Meteo DOMANI giovedì 10 marzo | cieli sereni

Nord:

Condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle regioni centro settentrionali a parte qualche addensamento nuvoloso sulla Liguria ed in serata anche su Marche meridionali ed Abruzzo. Variabilità al meridione con annuvolamenti sparsi localmente compatti che daranno luogo a qualche debole fenomeno su Puglia ed aree ioniche della Calabria.

Centro e Sardegna:

Ampi spazi soleggiati su tutte le regioni in attesa di annuvolamenti in serata su alta Toscana, marche meridionali ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Prevalenza di schiarite su Campania e Sicilia; variabilità sulle restanti aree con alternanza di schiarite ed annuvolamenti localmente compatti che daranno luogo a qualche debole fenomeno su Puglia ed aree ioniche della Calabria.

Temperature:

Minime in diminuzione su pianura padana, Lazio meridionale e regioni meridionali tirreniche; in aumento sulle aree alpine e senza variazioni sul resto del paese. Massime in diminuzione su Sicilia; stazionarie su Calabria e Sardegna; in generale aumento sulle restanti regioni.

Venti:

Forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Puglia e Calabria, con particolare riferimento al Salento ed aree ioniche calabresi; moderati settentrionali sulle restanti regioni meridionali, Lazio, Abruzzo e Marche; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio; molto mossi stretto di Sicilia ed i settori meridionali di tirreno ed adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.