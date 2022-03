Meteo OGGI venerdì 11 marzo | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 11 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro bel tempo. Al sud prevalentemente sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 10 marzo.

Nord:

Addensamenti compatti su nord-ovest e regioni alpine, con deboli nevicate sulle prealpi, al di sopra dei 700 metri, in discesa dalla sera fino a 400 metri; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Estese velature sulla Sardegna, tendenti a divenire spesse dalla sera; iniziali condizioni di bel tempo sul restante settore peninsulare, ma con aumento delle nubi alte e sottili dal pomeriggio sulle regioni tirreniche.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con locali deboli piovaschi sulle aree costiere ioniche.

Temperature:

Minime in diminuzione su alpi, appennino settentrionale e regioni ioniche peninsulari, in aumento su isole maggiori, Liguria e pianura padana, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al nord, regioni centrali adriatiche ed al sud peninsulare, in aumento sulle due isole maggiori, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli orientali al centro-sud e pianura padana, con rinforzi in serata sulla Sardegna; deboli settentrionali sulla Liguria, con rinforzi in serata sul ponente ligure; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi ionio, mar ligure e mare di Sardegna; mossi i restanti mari.