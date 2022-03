Alina Kabaeva, l’indiscrezione: «L’amante segreta di Putin in Svizzera coi loro quattro figli»

La rivela la pagina di gossip del New York Post. L’ex olimpionica avrebbe avuto quattro figli con lo Zar. I due non hanno mai confermato.

Si troverebbe in Svizzera Alina Kabaeva, l’amante del presidente russo Putin. La donna si sarebbe nascosta in territorio elvetico assieme ai quattro figli piccoli. A riferirlo è Page Six, la sezione gossip del New York Post. Mentre Putin è impegnato a guidare la campagna d’Ucraina, la sua famiglia almeno per ora si sarebbe appartata in uno chalet nascosto in qualche zona della Svizzera.

I tanti figli illegittimi dello zar Putin

Alina Kabaeva, 38enne ex oro olimpico della ginnastica, avrebbe avuto quattro figli da Putin, anche se la cosa non è mai ricevuto una conferma ufficiale. La vita privata dello zar è sempre rimasta avvolta da un cono d’ombra, in particolare dopo il naufragio delle prime nozze con Ljudmila Putina, nata Škrebneva. Dal primo matrimonio Putin ha avuto due figlie: Maria e Katerina, che per ragioni di privacy hanno deciso di cambiare identità in Maria Vorontsova, genetista, e Katerina Tikhonova, ballerina e matematica).

Stando a quanto riporta Page Six sulla base di una fonte russa, Putin e Alina avrebbero avuto due figlie gemelle di 7 anni. Le bambine sono venute al mondo nelle vicinanze di Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. La fonte parla di altrui due figli: i bimbi hanno passaporto svizzero ed è presumibile che lo abbia anche la madre.

Considerata una delle glorie della ginnastica ritmica russa, con un oro olimpico e due campionati mondiali nel suo palmares – escluso Madrid 2001 la sua vittoria venne cancellata per doping – dal 2007 al 2014 Alina Kabaeva è stata anche parlamentare della Duma con Russia Unita. Spesso è stata fotografata assieme al presidente russo nel corso di eventi politici. Tra gli altri pettegolezzi sullo zar Putin che non hanno mai ricevuto conferma c’è anche la notizia di una ulteriore figlia segreta avuta da una precedente relazione. Il suo nome è Luiza Rozova, ereditiera 18enne conosciuto anche come Elizaveta Krivonogikh.

Una settimana fa il DailyMail aveva riportato invece altre voci secondo cui Putin avrebbe nascosto i propri familiari all’interno di «città sotterranea» in Siberia, sui monti Altai, in un rifugio anti-atomico. Stando al politologo 61enne e ex professore moscovita Valery Solovey, il leader russo avrebbe problemi di salute nascosti e avrebbe partecipato «ad alcuni strani rituali sciamanici segreti» in compagnia del ministro della Difesa Sergey Shoigu. Una ipotesi, quella dello zar malato, seccamente smentita da Mosca.