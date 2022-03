Stati Uniti, preso uomo armato nella base Andrews dove era atterrata Kamala Harris

Si sta cercando una seconda persona sospetta. Ecco cos’è successo

Un uomo armato è finito in manette la scorsa notte nella base Base Andrews, in Usa. L’uomo è stato arrestato per non essersi fermato con la sua auto al checkpoint di sicurezza della base militare, insieme a un’altra persona a cui gli agenti stanno dando una caccia serrata.Nella suddetta base militare, poco prima, era atterrata Kamala Harris, vicepresidente Usa.

La base militare ha divulgato una comunicazione in cui fanno sapere:«Possiamo confermare che l’individuo è stato arrestato ed aveva un’arma, ma non sono stati sparati colpi».

Nella base militare Andrews, atterrano voli della White House e anche di altri componenti del governo.