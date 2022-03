La controinformazione di Anonymous: hackera la tv e invia sms ai russi

Il celebre hacker sta utilizzando la tv di stato per trasmettere immagini della guerra. Ha anche creato un portale per inviare sms anonimi

Anonymous, l’hacker più pericoloso e famoso del mondo, è entrato nei sistemi di comunicazione russi e violato la televisione di stato, utilizzando i canali televisivi per diffondere video dei bombardamenti in Ucraina. Tutti i canali di comunicazione interni al Paese, social compresi, sono sotto il controllo del governo che ha deciso di censuare ogni notizia che possa creare sentimenti di disprezzo verso l’invasione dell’Ucraina e diffondere la propaganda di Putin. Per questo motivo Anonymous da diversi giorni sta agendo in questo modo.

“Il team di hacker Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali tv in diretta Russia 24, Channel One e Moscow 24 per trasmettere filmati della guerra dall’Ucraina” si legge sul profilo Twitter dell’hacker che ha rivendicato il sabotaggio.

SMS CONTRO IL REGIME DI PUTIN

Il pirata informatico non si è limitato alla televisione, ma ha anche messo su il portale 1920.in in grado di mandare un numero illimitato di sms sui telefonini russi per informare i cittadini e contrastare la propaganda del governo. Lo stesso Anonymous ha chiesto agli utenti di utilizzare il sito e descrivere cosa sta accadendo.

Ci sono diversi testi precompilati a cui è necessario solo aggiungere il numero. Uno per esempio recita: “Cari russi, i vostri media sono stati censurati. Il Cremlino sta mentendo. Migliaia di vostri soldati e fratelli ucraini stanno morendo in Ucraina. Scopri la verità sul web libero e sull’app Telegram. È ora di rovesciare il dittatore Putin!“. I testi sono scritti in russo.

Ma per coloro che hanno paura a diffondere i propri dati sulla rete, l’hacker ha anche pubblicato un manuale che insegna come utilizzare numeri fittizi e irrintracciabili. Secondo l’account Twitter di Anonymous, finora sono stati inviati più di 3 milioni di sms ad altrettanti cittadini russi, su un totale di 100 milioni di abitanti in possesso di un cellulare.