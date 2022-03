L’I.C. Montagnola Gramsci trionfa nei Campionati nazionali di Geografia

L’Istituto Comprensivo Montagnola Gramsci di Firenze ha a cuore le giovani generazioni e cerca sempre di proporre dei progetti tali da far emergere il talento che si cela tra i banchi di scuola.

Venerdì 4 Marzo 2022 si sono tenuti i Campionati Nazionali di Geografia delle scuole medie della regione italiana: al primo posto si è classificato uno studente dell’istituto Momtagnola Gransci di Firenze. Il merito è senza dubbio del lavoro svolto con dei docenti d’eccezione. Andiamo a scoprire i dettagli. I campionati sono stati organizzati dal professor Riccardo Canesi. Sono tre i vincitori di questa sessione delle medie: il primo classificato è Andrea Caglieri dell’Istituto comprensivo Montagnola Gramsci di Firenze; al secondo posto Gabriele Damiano dell’I.C. “Nicola Fiorentino” di Montalbano Jonico (Matera) e al terzo si è collocato Gennaro Catino del “Sauro Errico Pascoli” di Napoli.

I tre ragazzi si sono fatti valere mettendosi alla prova con una materia che non smette mai di affascinare. Grazie alle loro vaste conoscenze non solo hanno portato a casa una vittoria, ma potranno godere di un soggiorno in uno dei Parchi che sono partner dei Campionati (Appennino Tosco-Emiliano, Cinque Terre e Apuane). L’insegnante, che ha curato i dettagli della manifestazione per la suddetta scuola, è Francesco

Castaldo, docente partenopeo che da tre anni insegna nella scuola del capoluogo toscano. Sin dal

suo approdo nell’Istituto, il docente ha saputo dare un segno ed un’impronta davvero importante

sia dal punto di vista umano che da quello delle materie che insegna con tanta dedizione.

In tutti questi mesi ha curato in modo dettagliato la preparazione dei 28 allievi che hanno preso parte alla competizione nazionale. In tutto hanno preso parte quasi 1100 studenti provenienti da 60 province italiane. Ecco chi sono i ragazzi della Montagnola Gramsci che sono stati coinvolti.

Il trionfo dell’I.C. Montagnola Gramsci

I ragazzi in questione sono: Andrea Caglieri, Angelica Rossi, Annasofia Mancuso, Leonardo Macrì, Andrés Burgalassi, Ruben Peccini, Daniele Bernardi, Gemma Mustafa, Edoardo Giarrizzo, Giorgia Vecchi, Samuele Pecchioli, Niccolò Sali, Daniele Martinucci, Elif Capar, Nora Iannetti, Viola Biagi, Maria Manuella Sarubbi, Noa Terziani, Larissa Alushi, Miriam Barsotti, Mattia Bellini, Diego Tammaro, Riccardo La Rocca, Saverio Stefanini, Maria Cristina Dutu, Viola Cavallaro, Sofia Bussagli e Elidon Kasneci. La vittoria è una grande

rivincita per una disciplina come la Geografia che risulta essere molto gettonata dai ragazzi e non come mera disciplina erogatrice di sapere.

I ringraziamenti dovuti

L’insegnante Castaldo ha ringraziato infinitamente i ragazzi, i genitori degli stessi, la Dirigente dell’ Istituto Comprensivo, Silvia Di Rocco, che ha dato loro l’opportunità di poter prendere parte a questa competizione. Senza dimenticare tutti i colleghi che in questi mesi hanno dato un grande supporto.