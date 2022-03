Controlli antidroga a Tor Bella Monaca: 7 arresti, 100 le dosi di cocaina sequestrate

Controlli antidroga a Tor Bella Monaca, quartiere est di Roma: 7 arresti, 100 le dosi di cocaina sequestrate. Si tratta di 6 cittadini italiani e di un cittadino di origine algerina.

Sono in tutto 7 le persone arrestate a seguito dei controlli antidroga messi in atto nella periferia est della Capitale. A finire in manette 6 cittadini italiani e uno di origine straniera, tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio o spaccio di sostanze stupefacenti. In un caso si parla anche di resistenza a Pubblico Ufficiale. Ad eseguire gli arresti, tutti convalidati, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca.

Sono 7 le persone finite in manette a Roma

Gli arresti si sono concentrati maggiormente nel quartiere Tor bella Monaca, nella periferia est romana, noto per essere uno dei più importanti e trafficati punti di spaccio della Capitale. Il primo a finire in manette è stato un uomo, che è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre era alla guida della sua auto. Notato il posto di blocco e ignorata la segnalazione di fermarsi per un controllo, il 36enne romano è scappato facendo inversione di marcia, percorrendo contro mano ad altissima velocità via di Tor Bella Monaca.

Dopo aver raggiunto il quartiere di Torre Gaia, l’uomo è sceso dal veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto dopo appena un chilometro dai militari. Perquisito, sono stati 850 grammi di cocaina, suddivisa in 1.437 dosi, un panetto del peso di 500 grammi, un orologio Rolex del valore di circa 13 mila euro e la somma contante di 680 euro (ritenuti provento della pregressa attività di spaccio).

In via dell’Archeologia i militari hanno invece arrestato una 21enne, con precedenti e sottoposta all’obbligo di presentazione alla PG, sorpresa a cedere la droga a un acquirente. Perquisita, i militari le hanno sequestrato 20 dosi di cocaina, del peso di circa 17 grammi, e la somma contante di 150 euro. Finito poi in manette un uomo di 48 anni, anche lui con precedenti e sottoposto alla misura della presentazione alla PG. I militari lo hanno trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, del peso di circa 6 grammi, e della somma di 115 euro. Arrestato anche un 27enne, anche lui romano, con addosso 19 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi, e 390 euro in contanti – ritenuti provento dello spaccio.

I carabinieri hanno arrestato anche una coppia di italiani (22 anni lui e 39 lei), disoccupati e già note alle forze dell’ordine. Sono stati colti mentre cedevano la droga a un cliente, e sono stati trovati con addosso 53 dosi di cocaina, del peso di circa 30 grammi, e la soma di 430 euro in contanti. Infine, presso via San Biagio Platani, è finito in manette un uomo di 29 anni, di origine algerina, senza fissa dimora e con precedenti. I militari lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto, e dopo averlo perquisito lo hanno trovato in possesso di 10 dosi di cocaina, del peso di circa 4 grammi, e di circa 100 euro in contati.