Xi Jinping avvisa l’Occidente:«Le sanzioni danneggiano tutti»

La Cina chiede di collaborare per frenare l’impatto negativo della guerra in Ucraina, e boccia le multe alla Russia, poiché le considera un danno per tutti

La Cina chiede di collaborare per frenare l’impatto negativo che la guerra in Ucraina sta producendo, e dice no alle sanzioni contro la Russia, a suo dire «dannose» per tutti. Xi Jinping, presidente cinese, ha detto la sua in una conversazione con il presidente francese, Macron, e con il cancelliere tedesco Scholz. Xi avrebbe spiegato:«dobbiamo lavorare insieme per ridurre l’impatto negativo della crisi».

Secondo il leader cinese, le multe causeranno «un impatto negativo sulla stabilità della finanza globale, dell’energia, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento, e trascineranno al ribasso l’economia mondiale, che è sotto il pesante fardello della pandemia, e saranno dannose per tutti».

Attualmente, in Ucraina, è prioritario mettere un freno alle tensioni, evitando che sfuggano di mano, perché questo potrebbe condurre a una crisi umanitaria molto più vasta.

Il presidente della Cina ha anche posto l’accento sull’importanza di supportare i colloqui tra Russia e Ucraina, cercando di coadiuvare nel superamento delle criticità e cercando di portare avanti atti al raggiungimento di una situazione di pace. Xi ha chiosato chiedendo «massima moderazione per prevenire una crisi umanitaria su larga scala».