Bloccata ladra seriale: avrebbe commesso circa 27 furti da aprile scorso

Una giovane di 27 anni, fermata dalla polizia parlemitana, è accusata di una lunga serie di furti, soprattutto di telefonini, in diversi negozi della città

Una ragazza di 27 anni si era trasformata in un vero e proprio incubo per i commercianti di Palermo. La ragazza, infatti, bloccata dalla polizia, è accusata di aver commesso una lunga serie di furti, in particolar modo telefonini, in diversi negozi della città. Panifici, gioiellerie, supermercati: in tutti questi luoghi e non solo, la ragazza avrebbe agito dal 23 aprile, più o meno.

Le modalità di azione erano le seguenti: una volta fatto il suo ingresso nei negozi, avrebbe sottratto cellulari, tablet e certe volte anche le borse dei dipendenti, che sarebbe riuscita a distrarre.

All’inchiesta per identificarla e poi arrestarla, hanno preso parte gli agenti di tre commissariati locali. I poliziotti sono riusciti a rimettere insieme i pezzi degli episodi in cui sono avvenuti i suddetti furti, anche di quelli non andati in porto.

«L’autore dei colpi, ripreso il più delle volte dai sistemi di video sorveglianza delle attività commerciali prese di mira, aveva generato un tale allarme sociale da spingere le vittime a divulgare le immagini dei furti anche tramite social, nel tentativo di agevolare l’individuazione», ha comunicato la questura palermitana. La donna è considerata autrice di 27 furti, e diverse vittime avrebbero riconosciuto in lei la responsabile.