Ucraina, Camera commercio italiana: “Problema maggiore di quanto sembra, imprenditori hanno perso tutto”. Maurizio Carnevale, presidente della Camera di commercio, ha lanciato un appello al nostro governo.

Con il conflitto russo ucraino che prosegue senza sosta, e con il presidente ucraino che prevede un allargamento del conflitto, destinato a estendersi a Lituania e Polonia, infine anche alla Germania, ad esprimersi in merito alle sanzioni da indirizzare al Cremlino, fautore di tutto, è stato anche il Primo Ministro dell’Estonia. Kaja Kallas ha infatti avanzato l’ipotesi di aggiungere al primo e al secondo pacchetto ulteriori misure per isolare finanziariamente ed economicamente il Paese. Del resto, a soffrire al momento è anche l’Ucraina, con molte realtà italiane che, a seguito dello scoppio della guerra, si stanno trovando in estrema difficoltà.

“Il problema è maggiore di quanto sembra”

Già Il Corriere della Sera aveva riportato come il conflitto armato stia mettendo gravemente in pericolo centinaia di aziende del Lazio, che con l’Ucraina hanno tessuto ricchi e proficui canali di import ed export. A raccontarlo ai giornalisti è stato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, che ha spiegato come si tratti di “un interscambio che non è irrilevante per la nostra area”. “Al momento i danni non sono valutabili con precisione perché non sappiamo quanto durerà ancora il conflitto”, ha spiegato con preoccupazione il presidente, che ha tuttavia evidenziato come sia possibile già calcolare i rischi che corre il territorio: “Se il blocco prosegue, noi andiamo in difficoltà per le materie prime e l’energia. Quindi i nostri prodotti costeranno di più e diventeranno meno competitivi sui mercati”.

Ma ad esprimere preoccupazione è anche Maurizio Carnevale, presidente della Camera di commercio italiana per l’Ucraina. In una lettera indirizzata al governo italiano, infatti, Carnevale ha raccontato di una situazione in realtà già precaria prima dello scoppio della guerra- un quadro che il conflitto ha in realtà soltanto peggiorato. “Ho vissuto molti anni in Ucraina, come pure in Russia ed in Bielorussia, ed ho avuto modo di vedere come i dittatori locali hanno manipolato elezioni e referendum, ho visto quanto è accaduto nel corso dell’occupazione del Dombass e della Crimea, e so di quanto sono capaci”, ha infatti esordito il presidente.

E ha poi lanciato un appello: “Chiediamo al Governo Italiano di non prendere alla leggera quanto accade, di alzare i toni sino al limite. Molte imprese a capitale italiano che seguivamo non esistono più, molti imprenditori italiani hanno perso tutto. Ma il problema è maggiore di quanto sembra e non deve essere preso sotto gamba”.