Percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza, sono 4 i denunciati a Viterbo - meteoweek

Percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza, sono 4 i denunciati a Viterbo. La cifra totale che avrebbero percepito indebitamente ammonta a 16 mila euro. Nel frattempo, aumentano le richieste di sussidio in tutta la Regione.

Sono quattro le persone denunciate per aver percepito illegalmente il reddito di cittadinanza. I soggetti sono stati scoperti a Viterbo, dai militari dell’Arma della stazione di Ischia di Castro. Secondo quanto si apprende dalla nota dei carabinieri, i quattro avrebbero attestato falsamente la propria residenza, la composizione del proprio nucleo familiare, e avrebbero volontariamente omesso di comunicare le entrate provenienti dal reddito da lavoro. Eludendo quindi i paletti imposti per l’ottenimento del sussidio, tutti e quattro avrebbero percepito indebitamente una cifra che ammonta a circa 16 mila euro.

Denunciati in 4, danni all’Inps per 16 mila euro

A seguito di stringenti controlli mirati sul territorio, i militari dell’Arma della stazione di Ischia di Castro, in stretta collaborazione con i carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno denunciato quattro soggetti che avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Dichiarando il falso e omettendo informazioni fondamentali per l’attribuzione o meno del sussidio, i quattro sarebbero riusciti a truffare l’Inps per una cifra di ben 16 mila euro. Le forze dell’ordine continuano costantemente a monitorare la situazione in tutto il territorio italiano.

Nel frattempo, secondo quanto viene riportato dai media locali, sarebbero in tutto 6.046 i nuclei familiari viterbesi percettori di reddito di cittadinanza. I dati dell’Inps, aggiornati al mese di gennaio, mostrano come nell’intera provincia siano 12.310 i cittadini che benificiano attualmente del sussidio – circa il 4% della popolazione. Rispetto allo scorso anno, inoltre, le erogazioni sarebbero addirittura aumentate: in particolare, è stato registrato l’incremento di richiesta da parte di single e nuclei familiari poco numerosi.

Osservando in quadro generale della Regione Lazio, invece, i redditi di cittadinanza erogati nel mese di gennaio 2022 sono stati 127 mila. Dati Inps, questi, che evidenziano un totale di 264.244 cittadini percettori. Roma risulta chiaramente la pronvincia con maggiore richiesta ed erogazioni del sussidio: sarebbero infatti 93 mila le famiglie assistite registrate nel mese di gennaio 2022, su un totale di 192 mila persone beneficiarie del reddito.