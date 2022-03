Droga nello champagne: ritirate partite di Moët&Chandon

Le bottiglie modificate hanno causato un morto e 11 intossicati. Ecco qual è il lotto incriminato e come riconoscere lo champagne originale

Ha causato gravi casi di intossicazione un lotto di bottiglie di champagne della marca Moët & Chandon dentro le quali era stato inserita la droga dell’ecstasy. La partita del prodotto è stata immediatamente ritirata dal mercato.

Le bottiglie sono state vendute in Olanda e Germania e hanno provocato un decesso e 11 casi di avvelenamento da Mdma per altrettante persone incoscienti di ciò che stavano ingerendo. La polizia si sta muovendo per individuare i colpevoli, oltre che nei paesi già coinvolti anche in Belgio e Francia.

Secondo le indagini la partita “difettosa” potrebbe essere stata manipolata da sconosciuti in quanto i tappi non sono quelli originali dell’azienda. I recipienti potrebbero essere stati parzialmente svuotati e riempiti con l’ecstasy ma i motivi di questa azione criminale non sono ancora chiari.

COME CAPIRE SE LA BOTTIGLIA E’ MODIFICATA

Il lotto incriminato è quello dell'”Imperial ice” numero “LAJ7QAB6780004”. Può essere riconosciuto in quanto non contiene anidrite carbonica e quindi non è in grado di fare bollicine e l’odore è fruttato. Al momento in Italia non si segnalano casi di consumo della partita modificata.