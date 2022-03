Tragico schianto nella notte, Simone muore a soli 20 anni

È accaduto a Castell’Arcione (frazione Guidonia), in provincia di Roma. Il ragazzo si è schiantato contro una cabina elettrica

Un tragico schianto ha portato via per sempre la vita di un giovane 20enne, Simone P., che era a bordo di una Toyota Aygo. Il dramma è occorso nella notte a Castell’Arcione (frazione di Guidonia), in provincia di Roma. Simone è finito contro una cabina elettrica. Dopo lo schianto, occorso verso le 2, sono giunti sul posto i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto e che si stanno occupando di svolgere ulteriori accertamenti.

Simone avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese, e per motivi ancora tutti da accertare avrebbe perso il controllo della Toyota Aygo, andando fuoristrada e sbattendo contro la cabina elettrica.

A dare l’allerta, un passante. Sul posto sono sopraggiunti ambulanza e vigili del fuoco, intervenuti per estrarre il ventenne dalle lamiere. I soccorritori lo hanno trasportato di corsa in ospedale, era già gravissimo, ed è morto poco più tardi, verso le 3:45. Il cadavere del giovane rimane a disposizione delle autorità mentre i carabinieri continuano a indagare sull’incidente.