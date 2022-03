Guerra in Ucraina: continua l’assedio dell’esercito russo [VIDEO]

L’avanzata delle truppe russe procede progressivamente, pur incontrando la decisa resistenza dell’esercito ucraino

Al termine della seconda settimana di guerra le truppe russe avanzano decise verso la conquista di Kiev, cercando di entrare attraverso Irpin, sobborgo situato ad ovest della Capitale ucraina.

Su questo tentativo di sfondamento del blocco di resistenza ucraino per impossessarsi della prima città del Paese, le fonti sono incerte, ma bisogna tenere in considerazione che le fonti dirette sono quasi esclusivamente ucraine o comunque appartenenti al blocco occidentale, cosa che rende di difficile verifica la reale situazione sui campi di battaglia.

Intanto i soldati della difesa russa in Transnistria, regione della Moldavia da essa di fatto indipendente, hanno annunciato l’inizio di alcune esercitazioni militari, preludio forse alla creazione di un corridoio da cui far entrare un contingente russo alla volta di Odessa.

Per conquistare l’importante porto ucraino, un’alternativa potrebbe essere prendere Mykolaiv oppure attraversare direttamente il fiume Bug e dirigersi direttamente verso la città.

La situazione continua ad essere tragica nella regione del Donbass, a causa del continuo afflusso di truppe da impiegare nell’assedio di Mariupol, seconda città del Paese, in cui scarseggiano ormai da giorni cibo, acqua e medicinali per aiutare i centinaia di migliaia di civili rimasti intrappolati.