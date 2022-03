Ucraina: una coppia disarmata caccia soldati russi dalla loro casa [VIDEO]

Tre miliziani russi entrano nella loro abitazione armati, ma loro non si spaventano e li spintonano fuori dal loro giardino

Sta facendo il giro del mondo il video in cui una coppia di anziani respinge un contingente armato di tre soldati russi da casa propria. Il fatto è avvenuto a Voznesensk, villaggio vicino a Mykolayiv, a pochi chilometri da Odessa.

Nel video si vedono tre uomini entrare nel cortile di un’abitazione. I proprietari vengono allertati dal loro cane che inizia ad abbaiare, a quel punto i soldati sparano alcuni colpi in aria, ma la coppia non si spaventa. Addirittura la donna spintona uno dei miliziani fuori dal giardino e gli altri lo seguono, sconfitti dalla testardaggine della coppia.

Mentre il cane continua ad abbaiare, il video si conclude con i soldati che abbandonano la casa e i due che chiudono il cancello, liberando la loro proprietà. In poche ore il filmato è diventato il simbolo della resistenza ucraina contro l’invasore.

The #Russian Aggression on #Ukraine

Video from #Bolgarka microdistrict in #Voznesensk

Russian soldiers break into civilian homes and terrify them pic.twitter.com/z1ndETr09R

— Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) March 7, 2022