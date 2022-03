Il Museo dell’Ermitage chiede la restituzione delle opere d’arte

Anche il mondo dell’arte è rimasto coinvolto in quella che sembra essere una serie infinita di ‘dispetti’ e questioni piu’ o meno spinose, sorte a seguito della guerra tra Russia e Ucraina. Il museo dell’Ermitage di San Pietroburgo ha chiesto infatti la restituzione, entro la fine del mese, delle opere prestate per le mostre a Palazzo Reale di Milano e alle Gallerie d’Italia.

Alle Gallerie, vi è una mostra realizzata proprio in collaborazione con il museo russo, la durata della mostra è fino al 27 marzo, l’esposizione si chiama ‘Gran Tour Sogno d’Italia da Venezia a Pompei’.

L’opera di Tiziano

Fra le opere di cui è richiesta la restituzione c’è la Giovane donna con cappello piumato di Tiziano, esposta alla mostra di Palazzo Reale ‘Tiziano e la figura della donna veneziana nel ‘500’.

LEGGI ANCHE > Ucraina: una coppia disarmata caccia soldati russi dalla loro casa [VIDEO]

La Russia chiede rientro tutte le opere in prestito

“In base alla decisione del ministero russo della Cultura tutti i prestiti in essere devono essere restituiti dall’estero alla Russia” e “l’Ermitage è un museo statale che dipende dal ministero della Cultura”: il direttore del museo di San Pietroburgo lo ha scritto in una lettera al direttore di Palazzo Reale a Milano Domenico Piraina e al presidente di Skira editore Massimo Vitta Zelman per spiegare la richiesta di riavere le opere prestate per la mostra su Tiziano.