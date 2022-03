Ucraina, la campionessa di matematica morta sotto le bombe russe mentre metteva in salvo i civili

Muore sotto i bombardamenti una delle menti più brillanti del paese. È la quarta volontaria morta nella guerra.

È la quarta volontaria morta nel corso della guerra in Ucraina. Si chiamava Yulia Zdanovska, aveva solo 21 anni. È stata uccisa l’8 marzo a Kharkiv dalle bombe russe mentre aiutava civili e animali a fuggire dal conflitto. Era una delle menti più dotate dell’Ucraina, orgoglio del suo paese: laureata in matematica, nel 2017 era arrivata seconda ai campionati europei femminili, conquistando la medaglia d’argento, riuscendo a superare centinaia di altre matematiche provenienti da 44 paesi diversi. Era membro dell’associazione di volontariato “Teach for Ukraine”.

Il cordoglio dell’ex ambasciatore canadese in Ucraina

Dopo la sua morte, sui social è arrivato il commento dell’ambasciatore canadese – di origine ucraina – Roman Waschuk: «Gli assassini senza anima di Putin hanno letteralmente distrutto la vita di una giovane ucraina che aveva ancora molto da dare: Yulia Zdanovska era una campionessa di matematica, medaglia olimpica ai campionati europei, volontaria umanitaria durante questa guerra. Uccisa durante un attacco aereo su Kharkiv».

LEGGI ANCHE -> Ucraina, a Mariupol è genocidio. L’appello del ministro degli Esteri: “Fermate questa barbarie”

Con lei sono quattro i volontari rimasti uccisi dallo scoppio delle ostilità. Prima di Yulia era morta Anastasia Yalanska, uccisa il 4 marzo con due amici mentre cercava di salvare degli animali.