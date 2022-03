Operaio colpito a morte da un’antenna: aveva 33 anni, il suo collega è finito in ospedale

I due uomini sono caduti a terra nel corso di alcuni lavori di manutenzione in un cantiere in provincia di Monza

Ennesimo dramma sul lavoro, questa volta in un cantiere in provincia di Monza. Un operaio di 33 anni ha perso la vita e il collega, 26 anni, è finito in ospedale, a Desio, non in condizioni gravi. L’incidente è occorso oggi pomeriggio, 10 marzo alle ore 14 in un cantiere a Biassono (Monza). Da quanto si apprende, i due lavoratori sono caduti a terra mentre si stavano occupando della manutenzione di un’antenna.

Inutili i soccorsi per il 33enne, che ha avuto un arresto cardiaco. Per il suo collega, 26enne, una lesione all’arto superiore ed è finito in codice verde in nosocomio. Sul posto due ambulanze, elisoccorso e automedica. I carabinieri stanno lavorando per definire la dinamica dell’incidente.

Dall’inchiesta degli inquirenti, è emerso che l’antenna, che ha ceduto per cause ancora da chiarire, ha travolto in pieno l’operaio brasiliano, che è così precipitato dall’autoscala su cui era salito per eseguire le varie operazioni di manutenzione.

Il 33enne ha fatto un volo di sei metri, e poi è deceduto a causa della gravità delle lesioni riportate.