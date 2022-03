Burns (direttore Cia):«Putin non ha una via d’uscita da questa guerra»

Il direttore della Cia, William Burns, in un incontro con l’intelligence del Senato, parla di Putin:«È prigioniero dei suoi errori e ha sottostimato l’impatto delle sanzioni»

Il direttore della Cia, William Burns, intervenuto di fronte alla Commissione intelligence del Senato, ieri, 10 marzo, ha parlato di Putin e della guerra in Ucraina, sottolineando che «Putin non ha una via d’uscita praticabile dalla guerra. Sta cercando di guadagnare tempo con queste finte trattative».

Leggi anche:—>Ragazze single ucraine sparite senza lasciare traccia:«Avvicinate da finti volontari alla stazione»

Secondo il direttore della Cia, il leader russo ha intrappolato il suo Stato in una «bolla di propaganda». Poi ha sottolineato, che non ritiene che Putin «sarà in grado di tagliare fuori all’infinito i cittadini dalla verità. Già adesso vediamo che stanno filtrando le informazioni sui militari morti e feriti che stanno tornando in Russia. E le persone cominciano a rendersi conto delle dure conseguenze economiche delle sanzioni».

Leggi anche:—>Ucraina, la donna incinta ritratta nella foto di Mariupol ha avuto una bimba

Burns si concentra soprattutto sul fatto che a suo dire, il presidente russo non aveva tenuto conto della mossa del Tesoro Usa che ha impedito alla Banca Centrale russa di manovrare le enormi riserve di denaro, per circa 600 miliardi di dollari.