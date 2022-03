Frode fiscale per 39 milioni di euro, sequestrate 19 società e beni di lusso

Società fittizie e assunzioni inesistenti per evadere il fisco: 20 persone denunciate, diversi beni e immobili sono misura cautelare

19 società e 20 persone sono indagate da parte della Finanza di Vicenza con l’accusa di frode fiscale. Sequestrati in totale 39 milioni di euro in seguito alla segnalazione di una badante dipendete di una delle società costretta, secondo la sua dichiarazione, a restituire parte dello stipendio ricevuto dalla prima busta paga.

ASSUNTE PER FINTA

Le badanti erano inquadrate come dipendenti di una società di cooperative che di fatto non esistevano. I rappresentanti legali erano infatti dei prestanome e le sedi della società fittizie. Le cooperative operavano in tutta Italia fornendo manodopera in ogni ambito, dal settore medico e infermieristico, agli operai edili, autotrasportatori, braccianti e altre migliaia di figure lavorative. In particolare appariva attiva nell’ambito delle badanti domiciliari nella zona del Veneto.

BENI SOTTO SEQUESTRO

Le società servivano in realtà a evadere il fisco e utilizzavano fatture inesistenti emesse da società dell’ambito edile e immobiliare. La Guardia di Finanza ha anche sottoposto a misura cautelare 36 immobili di alcune zone della Toscana, Roma e Ascoli Pieno, 2 imbarcazioni, 3 auto di pregio e 2 orologi di lusso.