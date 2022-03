Narcotraffico, Gdf sequestra 158 kg cocaina a bordo di un mercantile

Sgominato un traffico internazionale di droga. Il carico di stupefacenti avrebbe potuto fruttare ai contrabbandieri oltre 40 milioni di euro.

Sono 158 i chili di cocaina sequestrati dalle Fiamme Gialle di Livorno che hanno messo a segno un colpo contro il narcotraffico. Gli agenti hanno scoperchiato un contrabbando internazionale di droga nel porto di Livorno, dove gli stupefacenti arrivavano a bordi di navi mercantili provenienti da tratte a rischio, con la droga nascosta all’interno di un container.

Sequestrato un carico da 40 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha scoperto il traffico illecito esaminando i manifesti di carico delle imbarcazioni. È stato così possibile selezionare e bloccare venti container a bordo di un mercantile attraccato nel porto livornese dopo aver fatto scalo a Malta. Le prime verifiche avevano dato esito negativo ma i successivi controlli delle unità antifrode hanno portato a analizzare proprio i contenitori dove era stata stoccata la droga.

LEGGI ANCHE -> Sequestrate migliaia di mascherine ffp2 contraffatte

I contrabbandieri, comunicano le Fiamme Gialle, avevano occultato in maniera ingegnosa la droga, depositandola in una intercapedine ricavata dalla tettoia del contenitore. Per rimuovere il tetto è stato necessario il lavoro dei vigli del fuoco locali.

LEGGI ANCHE -> Quindicenne costretta dai genitori a fare sesso col padrino in cambio di cibo e soldi

Il loro intervento ha permesso ai finanzieri di recuperare 140 confezioni di cocaina purissima, per un totale di 158 kg di droga. Dal quantitativo si sarebbero potute ricavare circa 474 mila dosi che avrebbero fruttato ai narcotrafficanti un guadagno superiore ai 40 milioni di euro.