Giovane armato di motosega minaccia di buttarsi dal tetto

Un ragazzo di 20 anni sotto effetto di stupefacenti e in preda al delirio si è arrampicato sul tetto di casa a Seregno (Monza), ieri pomeriggio, e brandendo una motosega ha minacciato di buttarsi nel vuoto.

Secondo quanto emerso, il ragazzo, si è chiuso dentro casa e poi si è arrampicato sul tetto. Grazie alla segnalazione dei residenti, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno iniziato una lunga trattativa, che si è poi conclusa intorno alle 19, con il ragazzo tratto in salvo dai militari.

LEGGI ANCHE > Narcotraffico, Gdf sequestra 158 kg cocaina a bordo di un mercantile

La trattativa

Avendo appreso che il 20enne è appassionato di musica rap, i carabinieri sono riusciti a convincerlo a lasciarsi avvicinare da uno di loro per parlare di video musicali. Una volta portato in salvo il giovane e averlo affidato ai sanitari, i militari hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato 17 grammi di marijuana e lo hanno denunciato per detenzione di droga ai fini dello spaccio.