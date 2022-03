In difesa dell’Ucraina c’è anche Wali, il cecchino più bravo del mondo

Si tratta di un cittadino canadese che ha già operato in Iraq e Afghanistan. Ha il record di uccisione da una distanza di 3.540 metri

Il più letale cecchino del mondo si è unito all’esercito ucraino nella lotta contro l’invasore russo. Da fonti stampa si apprende che Wali si è arruolato nella Legione straniera per la difesa territoriale ucraina. Si tratta di un cittadino del Canada che nella vita quotidiana fa il programmatore informatico ma ha già operato in Iraq nel combattere l’Isis e in Afghanistan contro i talebani, mostrando le sue doti in battaglia tra cui il record di una uccisione a 3.540 metri di distanza.

KILLER IMPLACABILE

Appartiene all’unità d’èlite JTF-2, è sposato ed entrerà a far parte dei 20mila volontari provenienti da 52 nazioni arruolati dal governo dell’Ucraina per combattere l’esercito di Vladimir Putin. Wali non è il suo vero nome ma un “nickname” affibbiatogli dopo la sua esperienza in Afghanistan e sarebbe in grado di “eliminare” fino a 40 obbiettivi al giorno, una media enorme se si pensa che un ottimo cecchino può arrivare normalmente fino a 10.

“VADO A DIFENDERE GLI UCRAINI”

Wali è partito per l’Ucraina passando per la Polonia il 27 febbraio, solo tre giorni dopo l’invasione del Paese da parte della Russia. Si suppone quindi che sia operativo sul campo già da due settimane. “Mia moglie si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione. Ma devo aiutarli perché ci sono persone qui che vengono bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe” ha dichiarato il cecchino.