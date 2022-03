Violenza sulle allieve del maneggio: arrestato istruttore 71enne

Oltre alle molestie, anche minacce da parte dell’istruttore, indagato anche per la detenzione abusiva di armi clandestine.

Allungava le mani sulle allieve minorenni del maneggio, palpeggiandole nelle parti intime con la scusa di aiutarle a salire a cavallo durante i corsi di equitazione. Adesso dovrà rispondere alle accuse di violenza sessuale il 71enne presidente di un maneggio di Pioltello, in provincia di Milano. L’uomo, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia, dovrà anche rispondere delle armi non denunciate trovate dagli agenti nel corso della perquisizione della sua residenza, nel Piacentino.

LEGGI ANCHE -> Supermercati, scaffali vuoti e razionamenti: parte la corsa alle scorte

L’istruttore approfittava del proprio ruolo abusando della sua autorità per molestare le allieve. Sono almeno sette gli episodi di violenza sessuale che lo vedono coinvolto, in uno dei quali avrebbe anche spinto una delle allieve, tutte giovani tra i 14 e i 17 anni, a masturbarsi davanti a lui. E poi i baci rubati, le intimidazioni più o meno dirette rivolte alle adolescenti che il 71enne minacciava di privare del cavallo se non avessero fatto quello che voleva o riferito qualcosa ai genitori. Infine le pressioni per avere da loro foto a luci rosse.

LEGGI ANCHE -> Vandali in azione: distrutti gli aiuti destinati ai profughi della guerra in Ucraina

Un sistema di abusi che andava avanti da anni, fino a quando il coraggio di una giovanissima allieva di Milano non ha fatto saltare tutto facendo scattare la denuncia nei confronti dell’istruttore d’equitazione.