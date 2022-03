Vandali in azione: distrutti gli aiuti destinati ai profughi della guerra in Ucraina

Il gesto vandalico è stato compiuto da un gruppetto di giovani del posto e non. Sono già stati individuati dalla polizia.

Episodio di vandalismo a Pisa, dove un gruppo di giovani ha fatto irruzione nei vecchi spogliatoi dell’ex campo sportivo di Vecchiano. Il gruppetto di vandali ha aggirato la recinzione, scassinato la porta d’entrata e saccheggiato alcuni scatoloni depositati all’interno degli spogliatoi. Erano gli aiuti raccolti dalla Misericordia di Vecchiano, contenenti dei beni da destinare alla popolazione ucraina e agli esuli in fuga dalla guerra.

La condanna del sindaco di Vecchiano: «gesti inqualificabili»

È successo nel pomeriggio di giovedì 10 marzo. Gli autori del gesto vandalico, alcuni adolescenti del posto e non, sono stati indentificati dalle forze di polizia. Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano, ha stigmatizzato l’accaduto postando su Facebook le immagini degli scatoloni devastati.

Il primo cittadino ha scritto di un «doppio scempio» e ha bollato gli atti vandalici come «gesti inqualificabili», ingiustificabili in un frangente tragico come quello attuale. Neanche la barbarie del conflitto ucraino, ha commentato amaramente il sindaco, sembra in grado di arrestare «i vandali dei beni comuni, invitandoli a riflettere quanto la vita umana abbia valore, nei principi di solidarietà e reciproco rispetto».