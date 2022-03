Studio fotografico nasconde club privato con sesso di gruppo a pagamento

L’attività, nel quartiere romano Portuense, scoperta tramite una rete di annunci su internet. I carabinieri hanno chiuso l’attività.

Gli agenti del commissariato San Paolo di Roma hanno eseguito un blitz sabato scorso in uno studio fotografico nel quartiere Portuense, nel corso del quale hanno scoperto che all’interno si nascondeva un club per incontri sessuali di gruppo a pagamento. Gli agenti sono riusciti a risalire all’attività seguendo la traccia di alcuni annunci erotici pubblicati online, su siti come “Bakeca Incontri”. Una volta ottenuto il contatto WhatsApp, si poteva organizzare l’appuntamento e, previo pagamento, recarsi al festino.

Condizioni igieniche al limite, e donne a paga fissa giornaliera

Per entrare nel locale, un loft soppalcato, era presente un buttafuori che faceva accedere i clienti paganti. Sul posto, trovato in cattive condizioni igieniche, materassi sporchi e filmini pornografici, ma anche un buffet offerto agli ospiti. L’attività, organizzata da tre uomini di 36, 43 e 66 anni, contava sulla presenza di diverse donne che avevano una paga fissa di 60 euro al giorno, indipendentemente dal numero di rapporti consumati.

Durante il blitz, sono stati sequestrati 350 euro in contanti, sex toys e preservativi. Il locale è stato immediatamente chiuso, ma le indagini proseguono per capire se dietro l’attività si nasconda un giro di prostituzione allargato.