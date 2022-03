Violenze sessuali e droga dello stupro in giro di prostituzione maschile: arrestati in otto

Carabinieri scoprono giro di prostituzione maschile in cui si praticavano violenze sessuali utilizzando la cosiddetta “droga dello stupro”.

Sesso in cambio di droga. Era questo il patto. Ma la procura ha scoperto che c’era anche dell’altro: un giro di prostituzione maschile basato sulla cessione di stupefacenti in cambio di rapporti sessuali. In questo ambito si sarebbero consumati due stupri e anche una rapina in casa. Nel giro si faceva uso del GHB, la cosiddetta droga dello stupro, somministrata alle vittime che poi dovevano subire la violenza sessuale.

LEGGI ANCHE -> Mafia, sequestrati beni ad un ex amministratore giudiziario

Per questo stamattina otto persone tra Torino e Lecce sono state raggiunte da misure cautelari e arrestate. A dare esecuzione alle misure sono stati i Carabinieri di Torino a seguito di un’inchiesta portata avanti da marzo a luglio 2021.

LEGGI ANCHE -> Si sente sola e chiama Polizia, due agenti le preparano il caffè

Ora gli otto indagati saranno chiamati rispondere a accuse pesanti: violenza sessuale aggravata, rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti.