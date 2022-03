Incendio nella notte: palazzina di cinque piani va a fuoco, famiglie evacuate

Le fiamme sono divampate nella serata di ieri, coinvolgendo un edificio di cinque piani. In salvo le famiglie, tutte evacuate dalla palazzina.

Incendio ieri a Casalnuovo, nel napoletano. Le fiamme sono divampate in serata, verso le 23, avvolgendo un appartamento al piano rialzato di un edificio di cinque piani. La palazzina, situata in via Monsignor A. Peluso, è stata subito evacuata e le famiglie dell’appartamento incendiato e quelle dei piani superiori sono state messe in salvo.

Si ipotizza che la causa dell’incendio possa essere stata un corto circuito elettrico. Sul luogo dell’incendio sono giunti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il fuoco, oltre ai Carabinieri di Marigliano.