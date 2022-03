Otto marzo di sangue: donna uccisa con un colpo di pistola, fermato ex marito

Una donna di 60 anni è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco al petto proprio nel giorno della festa della donna.

Otto marzo di sangue a San Leonardo di Cutro, nel crotonese, dove nel tardo pomeriggio di ieri una donna di 60 anni, Vincenzina Ribecco, è stata ammazzata con un colpo di pistola al petto. Ad accorgersi della sua uccisione è stato il figlio che ha trovato il corpo della donna disteso a terra sul pavimento di casa. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: per lei, uccisa proprio nel giorno della festa della donna, non c’era più niente da fare.

Arrestato l’ex marito della donna dopo interrogatorio in caserma

Durante l’estate Vincenzina prestava servizio come inserviente in un villaggio turistico di San Leonardo di Cutro. Era sposata e con due figli, non conviventi, ma stando alle prime ricostruzioni si era da tempo separata dal marito.

LEGGI ANCHE -> Incendio nella notte: palazzina di cinque piani va a fuoco, famiglie evacuate

Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagina che hanno arrestato, con l’accusa di omicidio volontario e porto abusivo di arma da sparo, l’ex marito di Vincenzina. Il fermo per l’uomo di 69 anni è scattato stamattina all’alba dopo essere stato interrogato in caserma dai Carabinieri durante la notte.