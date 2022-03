Si sente sola e chiama Polizia, due agenti le preparano il caffè

La richiesta è arrivata alla Questura di Firenze dove due poliziotti hanno deciso di recarsi a casa della signora e tenerle compagnia per qualche ora rassicurandola.

Operazione speciale per la Polizia di Firenze che, lunedì, hanno trascorso il loro pomeriggio con una signora di 90 anni che voleva solo un po’ di compagnia.

La richiesta della 90enne

«Sono sola, non ho figlia e non ho nessuno. Potete fare qualcosa?» questa la richiesta insolita arrivata telefonicamente agli agenti della Questura di Firenze. Agenti che sono subito saliti su una volante diretta a casa dell’anziana 90enne per verificare che tutto andasse bene.

LEGGI ANCHE: Di giorno pizzaiolo, la sera guerrigliero per l’Ucraina. La storia di Yura

Arrivati a destinazione, i due poliziotti hanno rassicurato la signora e le hanno preparato del caffè. Due chiacchiere, un abbraccio di ringraziamento e la signora si è sentita subito meno sola e felice di aver trascorso del tempo con i suoi due nuovi amici speciali.