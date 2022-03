Mafia, sequestrati beni ad un ex amministratore giudiziario

La DIA ha sequestrato a Palermo una società immobiliare e un appartamento composto da 12 vani per un valore di 600 mila euro.

La DIA – Direzione Investigativa Antimafia – ha eseguito un sequestro di beni a seguito di un decreto emesso dal Tribunale di Palermo ad un ex amministratore giudiziario. Il valore dei beni sequestrati si aggira attorno ai 600 mila euro.

Il sequestro

Sono stati sequestrati una società immobiliare e un appartamento composto da 12 vani. L’ex amministratore giudiziario, spiega la DIA, era solito prelevare importanti somme di denaro sui conti correnti delle società che gli erano state affidate. «Con questo provvedimento – aggiungono gli agenti della DIA – è stato sottoposto a sequestro quanto è stato riconosciuto frutto di attività illecite».

Questo tipo di operazione, conclude la Direzione Investigativa, rientra in quelle attività che hanno come obiettivo scovare e annullare le operazioni illecite messe in atto da persone per arricchirsi.