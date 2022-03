Studente 14enne minaccia i compagni a scuola con un coltello a serramanico

L’arma scoperta dopo l’intervento dei Carabinieri, chiamati ad intervenire dal corpo docente

Un quattordicenne dell’Istituto secondario del Monzese, è stato segnalato ai Carabinieri e denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma, con l’aggravante di essere all’interno di un istituto di istruzione secondaria. Il giovane si presentava a scuola armato di un coltello serramanico, dalla lama lunga 20 centimetri, al fine di spaventare i compagni, costringendoli a fare ciò che voleva, compreso dargli dei soldi.

I docenti hanno dovuto chiedere l’aiuto dei Carabinieri

I coetanei e i genitori dell’istituto dove il ragazzo si presentava con la pericolosa arma, hanno segnalato il ragazzo agli insegnanti. I docenti, a loro volta, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri di Seregno che, organizzato un controllo nella scuola in borghese, hanno fatto chiamare il ragazzo nell’ufficio del preside. Lo studente ha negato tutto ed ha, con aria strafottente, rovesciato lo zaino per far vedere che non aveva nulla. Ma i militari, notato il rigonfiamento all’altezza della vita dei jeans strappati, sotto il giubbotto, hanno trovato il coltello a serramanico, agganciato alla cintura dei pantaloni.