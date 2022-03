Si licenzia dopo aver denunciato abusi a lavoro: «Non avevo modo di non incontrarlo»

Otto gli abusi denunciati dalla donna tra il 2012 e il 2021. Le violenze avvenivano negli uffici del deposito di una azienda di trasporti a Grugliasco, in provincia di Torino.

Ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro, la donna che ha denunciato di essere stata vittima di abusi da parte di uno dei manager per i quali lavorava. Le violenze sono andate avanti per 9 anni, dal 2012 al 2021.

La denuncia

«Non c’era modo di non incontrarlo»: questa una delle motivazioni che ha spinto la vittima di abusi a lasciare il lavoro. Sono otto gli abusi denunciati e che hanno portato la Procura di Torino ad aprire le indagini per accertare quanto raccontato dalla donna. Le violenze sarebbero avvenute all’interno degli uffici del deposito dell’azienda di trasporti Arriva, a Grugliasco, in provincia di Torino.

LEGGI ANCHE: Ucraina, morto Andrey Sukhovetsky: è tra i generali di Putin più importanti

Anche l’azienda ha deciso di far partire una indagine interna e si stanno valutando più azioni per arrivare alla soluzione più opportuna per tutti. Mossa, questa, considerata «tardiva» dall’avvocato Caterina Biafora che segue la donna. La vittima di violenze ha già fatto sapere che l’eventuale risarcimento economico sarà interamente devoluto alle associazioni che si occupano di sostenere le vittime di violenza.