Paura a Roma, tentano di derubarlo ma reagisce: il rapinatore spara

Il fatto è accaduto ieri sera, a Roma, nel parcheggio di un ristorante in via di San Pancrazio, zona Monteverde Vecchio. Un uomo, dopo aver cenato, si stava dirigendo nel parcheggio per poter recuperare la sua auto ed è stato avvicinato da un rapinatore che voleva sottrargli il portafogli. La vittima ha reagito e c’è stata una colluttazione, il rapinatore ha iniziato a sparare diversi colpi di pistola in aria.

Un proiettile ha mandato in frantumi il finestrino di una macchina. Il rapinatore subito dopo si è allontanato, la vittima ha potuto cosi’ dare l’allarme. Sono giunti sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.

Tanta paura dunque ma nessun ferito.